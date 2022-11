Risikko: "Kivijalka jonka varaan toiminta rakentuu" – Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialue- ja palvelustrategian

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2023–2025.

Strategiadokumentti kiteytyy viiteen osa-alueeseen, jotka ovat: arvot, palvelulupaus, palvelujen tuottaminen, päätavoitteet ja indikaattorit sekä painopistealueet.

Strategiassa myös kuvataan hyvinvointialueen toimintaympäristö sekä taloudelliset lähtökohdat.

– Strategia on kivijalka, jonka päälle koko hyvinvointialueen toiminta rakentuu. Se ohjaa sekä päättäjiä että hyvinvointialueen henkilöstöä tekemään sellaisia valintoja, jotka toteuttavat palvelulupausta ja edistävät hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamista, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko painottaa.

– On hienoa, että strategian valmisteluun on sitoutettu laajasti sekä päättäjiä, viranhaltijoita, että eri sidosryhmien edustajia. Tärkeää on, että mukana on myös kattava liiteaineisto, joka antaa raamit strategian toteuttamiselle, Risikko jatkaa.