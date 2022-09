Aluehallitus päätti asiakasmaksuista ja omaishoidontuen palkkioista

Välinehuollosta tiukka äänestys

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös välinehuollon tilannetta maakunnassa ja päätti äänestyksen jälkeen, äänin 7–6, että kokonaisuuden valmistelua jatketaan siten, että toimipisteet sijaitsevat keskitetysti Kurikassa, Kauhavalla ja Seinäjoen keskussairaalassa.

Välinehuolto huoltaa potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät välineet erilaisia desinfiointi- ja sterilointimenetelmiä käyttäen.

Nykyisellään maakunnassa on paljon pieniä, 1–3 henkilön välinehuollon toimipisteitä. Välinehuollon koneita ja laitteita on paljon, ja käyttöaste on osittain matala. Myös sijaisjärjestelyt ovat aiheuttaneet haasteita.

Välinehuollon toimintojen keskittämisen tarkoituksena on taata koko hyvinvointialueelle laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut.