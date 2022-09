Aluehallitus kutsuu kuntia neuvottelupöytään vuokrasopimuksista

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli kunnilta vuokrattavien toimitilojen tilannetta kokouksessaan maanantaina.

– Hyvinvointialue tulee vuokraamaan alueen kunnilta merkittävän määrän erilaisia toimitiloja. Nyt olemme tilanteessa, jossa kuntien näkemys on, että niiden tulisi saada vuokratiloistaan vähintään 6 prosentin tuotto. Hyvinvointialue sen sijaan katsoo, että sillä on mahdollisuudet vuokrasopimuksiin, joissa on huomioitu 1,5–2 prosentin tuotto, aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala taustoittaa.

– Kuntien kanssa on käyty syksyn aikana tiivistä, hyvää keskustelua asian tiimoilta. Aluehallituksen päätöksen mukaisesti vuokrasopimusneuvotteluja jatketaan seuraavaksi kuntajohtajien, aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistojen sekä hyvinvointialueen ylimmän johdon kesken.