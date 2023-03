Allergiaviikko alkaa – Moni siitepölyallerginen hyötyisi siedätyshoidosta

Useiden siitepölyallergisten elämänlaatu paranisi siedätyshoidolla. Vähintään 80–90 prosenttia hoitoa saavista saa lopulta helpotusta allergiaoireisiin, korostaa Allergia-, iho- ja astmaliitto tänään alkavalla Allergiaviikolla.

Allergia-, iho- ja astmaliitto toivoo, että siedätyshoitoa käytettäisiin enemmän allergioiden hoidossa. Kansainvälisesti verrattuna siedätyshoitoa saa Suomessa melko vähän. Useimmiten siedätykseen pääsee vasta, kun potilas on itse pyytänyt sen aloittamista.



Siedätyshoito tuo pitkäkestoisen avun hankalaoireisesta siitepölyallergiasta kärsivälle. Osa allergisista tulee hoidossa täysin oireettomiksi, ja suurella osalla allergiaoireet lievenevät huomattavasti, jolloin heidän lääkkeiden tarve vähenee ja elämänlaatu paranee.

Teho säilyy useita vuosia hoidon lopettamisen jälkeen.



– Siitepölyallergialla on laajasti elämään vaikuttavia negatiivisia vaikutuksia. Erilaisten oireiden lisäksi allerginen voi joutua pahimmillaan sulkeutumaan neljän seinän sisälle koko siitepölykauden ajaksi, kertoo allergia-, iho- ja astma-asiantuntija Katariina Ijäs.



– Useat allergiset ovat kertoneet minulle, miten siedätyshoito on mullistanut heidän elämänsä. Sen ansiosta heidän oireensa ovat parantuneet, he ovat pystyneet liikkumaan ulkona ja ihmisten ilmoilla sekä saaneet nukuttua paremmin, Ijäs jatkaa.



Suomalaisista joka viides sairastaa siitepölyallergiaa. Sen oireita ovat vesinuha, aivastelu, nenän kutina ja tukkoisuus, yskä sekä astmaoireet. Useimmilla myös silmät punoittavat, kutisevat, kirvelevät sekä vetistävät. Allergista nuhaa sairastavilla on 2–3,5-kertainen riski sairastua astmaan.