Palosen liike- ja asuintalo on seissyt Alavuden keskustassa 50-luvulta asti Viime vuosina talon vuokra-asuntoja on remontoitu. Kiinteistön nykyiselle omistajalle Mervi Vainionpäälle talo on mummola Ei ihme, että hänelle on ollut tärkeää vaalia siellä mummolan henkeä taloa remon.