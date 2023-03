Seinät jo pystyssä ja pääsiäiseen mennessä lämmötkin päälle – Ähtärin uuden koulun rakentaminen on edennyt ripeästi

Rakennuksen ulkokuoren ollessa ummessa, saadaan rakennuksen sisällä työt myös kunnolla käyntiin.

– Rakentaminen on aikataulussa ja se on sujunut suunnitellusti. Rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi toukokuussa 2024, minkä jälkeen valmistunut koulu kalustetaan.

Pihatöiden valmistumisaika on heinäkuussa 2024.

Kesällä 2024 järjestetään urakoitsijan ja tilaajan yhteistyössä perehdytystä etenkin tilapalvelun henkilökunnalle, jotta rakennus saadaan pidettyä tulevaisuudessakin toimivana, turvallisena ja terveenä.

Rakentamisen ajaksi Ähtärin kaupunki on tilannut työmaalle rakennustöiden, LVIA- ja sähkötöiden valvojat.

Lisäksi kaupungilla on hankkeessa mukana kosteudenhallintakoordinaattori, rakentamisen puhtausvalvoja, tietomallikoordinaattori ja rakennuttajakonsultti.

– Kyseessä on Ähtärille ainutlaatuinen rakennushanke. Ammattitaitoisella ja laajalla valvontaorganisaatiolla halutaan varmistaa laadukas rakentamisen toteutus, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Suunnittelun puolella tilatyöryhmä kommentoi parhaillaan kiintokalustesuunnitelmia ja siirtyy tämän jälkeen pohtimaan irtokalusteratkaisuja.