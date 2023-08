Koirille ei tulisi Ruokaviraston tiedotteen mukaan antaa kypsentämättömiä saalislintujen osia tai lihaa. On myös hyvä huolehtia, että koirat eivät pääse syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä.

Jos lemmikki on päässyt riepottelemaan tai syömään kuollutta tai sairastunutta luonnonlintua ja lemmikin yleisvointi heikkenee, on syytä hakeutua eläinlääkärin hoitoon.

Jos kissa tai koira on selvästi tahrinut itsensä linnun ulosteisiin, on se hyvä pestä huolellisesti ja on huolehdittava omasta henkilösuojauksesta lemmikkiä pestäessä, neuvoo Ruokavirasto.