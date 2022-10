Ähtärin sairaalanmäen tilat ovat nyt todellisessa tehokäytössä – uusin käyttäjäryhmä ovat lukiolaiset

Lähes sataprosenttisesti hyötykäytössä

Sulkava on iloinen, että hyväkuntoiset tilat ovat lähes sataprosenttisesti hyötykäytössä.

Harvat tyhjät tilat ovat pääasiassa pukuhuoneita, käytöstä poistettuja arkistoja ja varastotilaa.

− Hyvässä yhteistyössä eri omistajien kesken (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Ähtärin kaupunki, KuusSoTe) olemme onnistuneet saamaan kiinteistöön keskeisiä Ähtäriä ja lähialueita palvelevia toimijoita, Sulkava toteaa tyytyväisenä.

– Tiloja on viime vuosina kohennettu, mikä osaltaan on lisännyt tilojen toimivuutta ja käyttömukavuutta. Sisätiloissa on parannettu muun muassa äänieristystä ja lisätty ilmanvaihtoa.

Kuntoutusosastolla on toteutettu mittava remontti ja kiinteistön ulkoseiniä ja sisäänkäyntejä on maalattu ja kunnostettu.

Myös parkkipaikkojen riittävyyteen ja piha-alueiden opasteisiin ja kaikenkattavaan toimivuuteen ja siisteyteen on hänen mukaansa kiinnitetty huomiota.