Ähtärillä on tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja – asuntotoimisto palvelee nyt myös ajanvarauksella

Ähtärin Vuokratalojen toimitusjohtaja Markus Sulkava kertoo, että Ähtärin Vuokratalojen tarjoamien asuntojen tasoon on viime vuosina panostettu voimakkaasti.

– Asuntoja on remontoitu kymmenittäin, kodinkoneita on uusittu ja piha-alueita laitettu kuntoon. Meillä on nyt tarjota hyväkuntoisia vuokra-asuntoja varsin kilpailukykyiseen hintaan, hän lupaa.