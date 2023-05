Asunmaalla edessä soradebyytti uudella autolla kotikilpailussaan

Alavutelainen Teemu Asunmaa, 36, kilpailee tulevana viikonloppuna Ralli SM -sarjan kesäkauden avauksessa Pohjanmaa Rallissa yhdessä kartanlukijansa Ville Mannisenmäen, 27, kanssa.

Seinäjoen torilta alkava kilpailu on Asunmaalle sarjan kotikilpailu. Kotialueen tiet eivät kuitenkaan aiheuta TGS Skoda Teamin kuljettajalle paineita.

– Mukavaa, kun ei tarvitse lähteä kauaksi kotoa. Ainahan on kiva lähteä kotikilpailuun, mutta kilpailun näkökulmasta se on loppujen lopuksi ralli muiden joukossa. Pätkien varsilla on varmasti paljon tuttuja ja yhteistyökumppaneita.