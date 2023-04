Hanakat-iltarastit alkavat ensi viikolla – suunnistustapahtumia järjestetään kesän aikana 22 kertaa

Ketunlenkki ja Karpaasikisa päättävät suunnistuskauden lokakuussa

Kauden päättävänä tapahtumana järjestetään tänäkin vuonna perinteinen Ketunlenkki ja Karpaasikisa, jonka kisaajat myös lasketaan iltarastien kävijöihin. Kisa pidetään tänä vuonna lokakuun 8. päivä.

Yhteensä tapahtumia järjestetään kesän aikana 22 kertaa.

Ratavaihtoehdot ovat, A: 6-7km, ja jos maasto antaa myöten B-radasta on kaksi vaihtoehtoa B-vaikea: 4-5km ja B-helppo 3-4km. Lisäksi on lapsille ja aloittelijoille soveltuva C: 2-3km.

Karttamaksu yhdeltä kerralta on yli 20-vuotiailta 7 euroa. Alle 20-vuotiaille osallistuminen on ilmaista.

Kausikorttina toimii tänäkin vuonna EPSU-kortti, jota voi rajattomasti käyttää kaikkialla Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasan rannikkoseudulla tänä vuonna pidettävillä iltarasteilla. Ainoastaan Laihialla se ei kelpaa.

Ostohetkellä korttiin merkitään ostajan nimi ja kortti on siten henkilökohtainen. Jos viimevuotinen kortti on vielä tallella, niin siihen liimataan maksun jälkeen uusi vuosilukutarra.

Lehdessä olevasta erillisestä ilmoituksesta voit tarkistaa, missä kulloinkin suunnistetaan.

Iltarastien jälkeen tulokset löytyvät järjestävän seuran kotisivuilta.