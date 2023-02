Asunmaa lähtee hakemaan kauden toista voittoaan Kuopiosta

Alavutelainen Teemu Asunmaa lähtee tavoittelemaan Ralli SM -kauden toista voittoa Kuopiossa viikonloppuna ajettavasta SM Iso Valkeinen Rallista.

Kauden avanneessa Arctic Lapland Rallyssa huiman sekuntikamppailun päätteeksi voittoa juhlinut Asunmaa lähtee reitille kyljessään numero 1.

– Mukavahan se on Tunturin jälkeen lähteä taas ajamaan, vaikka siitä onkin jo sen verran aikaa, että on ehditty nollata tilanne kilpailuiden välissä. Viime vuonna Kuopio ei ollut meille se paras ralli. Videoiden perusteella nuotissa on parantamista varsinkin nopeille osuuksille, ja siihen puoleen pitää tänä vuonna keskittyä.

Vaikka Asunmaa lähtee reitille numerolla 1, reittiä avaavat WRC:n Rally1 -autot, joita ralliin on ilmoittautunut kaksi kappaletta.

Vierailevan kaluston lähtiessä ensimmäisenä reitille, siirtyy myös aurausvastuu pistejohtaja Asunmaalta osittain pois.