Yksi aikakausi päätökseen

Viiskunnan toimituksessa on tällä viikolla tehty töitä vähän haikeissakin tunnelmissa, sillä pitkäaikainen toimittajamme Eeva-Liisa Kulju on jäämässä aluksi hyvin ansaituille lomille ja sen jälkeen eläkkeelle.

Tällaiset yli 30 vuoden mittaiset työurat yhdellä ja samalla työnantajalla tulevat jatkossa olemaan harvinaisia. Yhä harvempi työntekijä pysyy saman työnantajan palveluksessa tai edes samalla alalla näin pitkään.

Eeva-Liisan poistuessa vahvuudesta menetämme paljon sellaista hiljaista tietoa, jota hänelle on vuosien varrella karttunut. Hän on ollut monille sellainen luottotoimittaja, jota on henkilökohtaisesti pyydetty paikan päälle, kun on asioista haluttu suurelle yleisölle kertoa.

Eeva-Liisan seuraajaksi vaativaan paikallislehden toimittajan tehtävään on valittu kuortanelainen Sarlotta Grönstrand, jonka juttuja lukijamme ovat jo tämän vuoden aikana päässeet lukemaan niin Viiskunnan kuin Ilkka-Pohjalaisenkin sivuilta.

Ottakaahan rohkeasti yhteyttä myös häneen juttuasioissa ja kutsukaa paikan päälle vastakin. Sarlotta tulee perimään Eeva-Liisan puhelinumeron. Lisäksi meihin toimittajiin saa kätevästi yhteyden myös sähköpostilla.

Ensi viikolla vietetään jälleen paikallislehtiviikkoa tutulla Pureudu paikallisiin -teemalla. Se tarkoittaa sitä, että sekä Viiskunnan näköislehti että verkkosivut ovat vapaasti kaikkien luettavissa viikon ajan.

Ensi viikon aikana siis kaikilla – myös heillä, jotka eivät vielä tilaajiamme ole – on oiva tilaisuus tutustua lehtemme monipuoliseen juttutarjontaan. Tulemme julkaisemaan netissä myös joitakin vanhoja tähtijuttujamme, joten kannattaa ottaa sivut aktiiviseen seurantaan.