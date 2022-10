Voit antaa elämän monelle

Parhaillaan vietetään elinsiirtoviikkoa. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että elinluovutustahdon ilmaiseminen on yhä tärkeää, vaikka lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, mikäli ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Lupaus auttaa muita ihmisiä kuolemansa jälkeen on kaunis ja vastuullinen teko. Yksi elinluovuttaja voi antaa elämän monelle.

Suomessa elinsiirtoa odottaa tälläkin hetkellä yli 550 ihmistä. Kaikille uusi elin ei ehdi ajoissa, sillä siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Vuosittain uuden elimen saa noin 400 tarvitsevaa.

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään kieltänyt. Mahdollisen luovuttajan tahto on kuitenkin aina pyrittävä selvittämään, ja elinluovutuksen mahdollisuudesta ja sen merkityksestä on keskusteltava läheisten kanssa. Lompakosta löytyvä elinluovutuskortti tai merkintä Omakannassa kertoo tahdon selkeästi läheisillekin.

Jokaisella on oikeus ilmaista elinluovutustahtonsa. Perussairaudet tai ikä eivät välttämättä ole este luovutukselle, mutta vain pieni osa vainajista soveltuu elinluovuttajiksi. On todennäköisempää, että itse joskus tarvitsisi elinsiirron, kuin että toimisi luovuttajana.

Usein ajatellaan, että elinluovuttajat ovat onnettomuuksissa loukkaantuneita tai menehtyneitä, mutta näin ei itse asiassa ole, sillä sairaudet ovat suurin kuolemaan ja elinluovutukseen johtava syy. Useimmiten taustalla on aivoverenvuoto tai muu vakava aivotapahtuma.

Elinsiirrot onnistuvat maassamme hyvin. Vuoden kuluttua siirteistä toimii yli 90 prosenttia.