Vaalivankkurit ovat liikkeellä

Kansa pääsee taas pian vaaliuurnille. Kevään eduskuntavaaleihin on aikaa enää vajaa kuukausi ja valtaosa ehdokkaista on käynnistänyt vaalikampanjansa. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Kilpajuoksusta Arkadianmäelle tulee jälleen kerran mielenkiintoinen. Lähes jokaisen puolueen listalta löytyy joku paikallinen ehdokas. Paikallislehden tehtävä on kertoa, millaisia ehdokkaita ja millaisin ajatuksin levikkialueelta on pyrkimässä eduskuntaan. Ensi viikon lehteen haastattelemme jokaista alueemme ehdokasta.

Kuortaneen lukiolla ensi viikon keskiviikkona järjestettävässä vaalipaneelissa olemme niin ikään kuulolla. Lisäksi julkaisemme lehden sivuilla ehdokkaiden mielipidekirjoituksia, kuten on aina tehty.

Etusijalla ovat levikkialueemme ehdokkaat, mutta kirjoituksia voidaan julkaista myös muilta vaalipiirin ehdokkailta, mikäli aihe tavalla tai toisella koskettaa levikkialuettamme.

Kantar Publicin valtion nuorisoneuvostolle toteuttaman kyselyn mukaan nuorista 77 prosenttia aikoo äänestää kevään eduskuntavaaleissa. Valtaosa heistä näkee äänestämisen kansalaisvelvollisuutena ja kokee, että äänestämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan.

Nuorten äänestysaktiivisuus olikin selvässä kasvussa edellisissä eduskuntavaaleissa. Nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta laaja-alaisesti, ja nyt keskusteluissa ovat näkyneet monille tärkeät teemat, kuten koulutus- ja ympäristöasiat.

Nuoret hakevat tietoa ehdokkaista ja puolueista etenkin sosiaalisesta mediasta ja vaalikoneista. Suhtautuminen vaalikoneisiin kuitenkin jakaa nuoria: niiden suosio kasvaa selvästi iän ja koulutuksen mukaan.

Jos oma ehdokas on vielä hakusessa, niin Viiskunnan nettisivuilta löydät linkin myös Ilkka-Pohjalaisen vaalikoneeseen.