Tilaamatta tuli tämäkin vitsaus

Ruokavirasto on tiistaina laajentanut lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä.

Viikko sitten tehtyä ja eläintautilakiin pohjautuvaa päätöstä on laajennettu niin, että tartuntavyöhyke kattaa nyt myös muun muassa naapurimaakuntamme Pirkanmaan.

Ennestään tartuntavyöhykettä ovat olleet jo Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä lähistöltä esimerkiksi Satakunnan maakunta.

Tartuntavyöhykkeellä on kiellettyä pitää ulkona siipikarjaa ja vankeudessa pidettäviä lintuja. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Suomessa on kesä-heinäkuussa 2023 todettu H5N1-tyypin korkeapatogeenista lintuinfluenssaa useilta paikkakunnilta, ja tautia on todettu etenkin lokkilinnuista. Lisäksi viruksen aiheuttamaa tautia on todettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla tarhatuissa turkiseläimissä. Tällä hetkellä tartunta on todettu kahdellatoista turkiseläintilalla.

Huojentava tieto on kuitenkin, että lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen. Jotta tartunta syntyisi, se vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee joka tapauksessa ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Tänä hallinnollisten ja muidenkin muutosten aikana jokaisen olisi hyvä jo etukäteen selvittää sekin, kuka on oman kotikunnan kunnaneläinlääkäri ja mitkä ovat hänen yhteystietonsa.