Taas on tarjolla eväitä elämään

Muutama kesäinen päivä vielä, niin sitten alkaa taas koulu, syyslukukausi ja kokonainen lukuvuosi saman tien.

Tämän lehden uutisjutussa alavutelainen, koulutyön aloittava Lempi-Edit Hemminki kertoo odottavansa eritoten matematiikan ja kuvaamataidon tunteja, mutta onpa eräs tavoite sittenkin yli muiden: lukutaito.

Nuo ovat hienoja suunnitelmia ja ne ovat myös oikein hyviä päämääriä. Kyllä siitä jo lujan pohjan ihminen elämälleen saa, kun opettelee lukemaan ja ymmärtämään numeroiden päälle. Ja kuvaamataito sitten – kyllä elämässä tarvitaan myös väriä ja kulttuurielämyksiä sekä uusia ja alkuun ehkä haastaviakin näkökulmia asioihin.

Opettajien ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Katarina Murto muistutti Suomi Areena -tapahtumassa Porissa kesäkuussa, että Suomen menestys on rakentunut historian saatossa vankan koulutusjärjestelmämme, koulutettujen opettajien ja hyvän opettajankoulutuksen varaan.

Kuten hän OAJ:n sivuilla olevan tiedotteen mukaan on todennut, näitä kaikkia on ihailtu ja kadehdittu ympäri maailman, mutta nyt näiltä menestystekijöiltämme on putoamassa pohja pois.

Murron mukaan Suomi ei voi tuudittautua siihen, että ilman riittävää rahoitusta ja voimavaroja maamme koulutustaso ja oppimistulokset kääntyvät nousuun. Hallitusohjelman loistavat tavoitteet eivät toteudu ilman rahoitusta, huomautti Murto.

Nuo ovat aikuisten ihmisten suuria huolenaiheita, eikä pienten koululaisten niitä tarvitse ottaa kantaakseen. Ainakin sunnuntaina aurinko taas näyttäytyy, joten silloin voi vaikka koko perheen voimin pyöräillä tai kävellä koulumatkareitin läpi ja kerrata turvallisen kulkemisen ohjeet.