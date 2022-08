Pienimmät ovat nyt liikenteessä

Teiden varsilla on tavannut näkyä tähän aikaan vuodesta kylttejä, joissa milloin ekaluokkalaiset, milloin koululaiset ovat esittäneet tärkeän ja huomionarvoisen toiveen muille tienkäyttäjille: ”Älä aja päälle”.

Ohje ei ole yhtään vanhentunut, ja joka ainut syyskesä tästä on tarpeen muistuttaa. Koulutyö alkaa Alavudella ja Kuortaneella ensi tiistaina. Ähtärissä koululaisilla on päivä enemmän vapaata, ja he käyvät koulutielle keskiviikkona.

Alavudella Tuurin koululle vievän väylän alkupäässä olevassa liikenneympyrässä taitaa olla peräti kolme kylttiä, joissa mainostetaan Crazy Drivers -stuntshowta.

Nuo englanninkieliset sanat voi kääntää, jos ei aivan sanatarkkaa tulkkausta halua tehdä, vaikkapa muotoon ”pöyrööt autokuskit”. Stuntshow tarkoittaa, että tarjolla on hurjan- ja vaarallisennäköisiä autolla tehtäviä tempauksia. Sirkushuvejakin kansa tarvitsee, ja se show on kuitenkin sallittua liiketoimintaa. Stuntshow esitetään toki suljetulla alueella.

Kun ekaluokkalaiset ja vähän jo varttuneemmatkin koululaiset taas suuntaavat kohti koulua jalan tai pyöräisin tai potkulaudalla, silloin tien päällä ei tarvitsisi olla kulkeilla yhtäkään pöyröötä autokuskia.

Jos tuo murresana pöyröö tuntuu jonkun mielestä ikävältä ja osoittelevalta, niin selvennetään nyt sitten hieman.

Muun muassa matkapuhelimen selaaminen tai sometilien päivittäminen ei ole hyväksyttävää toimintaa autoa ajaessa. Ajonopeusrajoitukset taas on perustellusti asetettu juuri niille omille paikoilleen.

Ja vaikka autoilijana itse olisit mestariluokkaa, ota huomioon, että pienet koululaiset vasta opettelevat liikenteen kulkua ja sen perussääntöjä. He saattavatkin esimerkiksi tehdä yllättäviä tienylityspäätöksiä.