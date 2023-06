Onko mökin lääkekaappi vireessä?

Näin mökkikauden alussa on syytä tehdä tarkistus mökin lääkekaappiin. Jos mökki on ollut talven kylmillään, sinne talveksi jääneet lääkkeet on syytä palauttaa apteekin lääkejätekeräykseen. Niitä ei tule käyttää, ohjeistavat apteekkialan ammattilaiset tiedotteessaan.

Vähintäänkin on syytä tarkistaa lääkepakkauksista niiden viimeinen käyttöpäivä.

Mökillä on tietysti hyvä olla ensiapupakkaus pieniä havereita varten. Siitä tulisi löytyä ainakin haavanpuhdistusainetta, erilaisia sidetarpeita, pienet sakset sekä laastareita.

Flunssa, kuume tai vatsatauti voi yllättää myös mökillä. Siksi mökille on hyvä varata kuumemittari, kipulääkkeitä sekä ripulilääkettä äkillisen sairastumisen varalta.

Myös hyönteisten pistot ovat jokakesäinen riesa. Niiden varalta on hyvä löytyä antihistamiinipuikko ja/tai -tabletteja, etenkin jos tietää saavansa esimerkiksi hyttysten pistoista voimakkaita oireita. Nille voi olla tarvetta myös henkilöillä, jotka kärsivät heinäallergiasta.

Jos mehiläinen tai ampiainen pääsee pistämään, hydrokortisonia sisältävä kyytabletti on hyödyllinen. Myös punkkipihdit tai -pinsetit on syytä varata mökillekin. Oikeanlaisilla välineillä punkista saa otteen sen suuosasta, mikä on turvallisin tapa poistaa punkki.

Mökillä oleillaan paljon ulkona ja silloin riittävän tehokas aurinkosuojavoide on tarpeen. Auringonpolttamien varalta on hyvä varata hydrokortisonivoidetta, jota voi käyttää myös hyönteisten pistojen hoitoon.

Lisäksi jokaisen mökille tulijan kannattaa tietysti varata mukaansa omaan käyttöön tarvittavat reseptilääkkeet.

Näillä erinomaisilla ohjeilla pääsee kesäloman vietossa jo pitkälle!