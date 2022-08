Nyt liputetaan luonnolle

Suomen luonnon päivää vietetään tulevana lauantaina 27. elokuuta. Nostetaan silloin lippu salkoon! Luonnon päivän teemoina ovat tällä kertaa lajien monimuotoisuus ja lempilajit.

Parahiksi luonnon päivän alla ehdittiin mediassa uutisoida äärimmäi­sen uhanalaisen naalin pesineen on­nis­tu­nees­ti Enontekiön tunturialueella tänä kesänä. Ky­sees­sä on ensimmäinen pesintä yli 25 vuoteen ja paikalla tehdyn tarkastuksen perusteella naalipariskunnalle oli syntynyt kolme poikasta.

Tämä on todella upea uutinen ja luo uskoa luonnonsuojelun tulevaisuudelle Suomessa.

Ihmisten liikkuminen luonnossa on lisääntynyt hurjasti viime vuosina ja myös levikkialueellamme on laitettu kuntoon uusia ja vanhoja reittejä luonnossa liikkumiseen. Tämä on omiaan lisäämään kiinnostusta luontoa kohtaan, mikä on tietysti hyvä asia.

Asiaan liittyvä ajankohtainen uutinen löytyy tästäkin lehdestä. Luonnon päivänä nimittäin avataan Töysään uusi esteetön Teeren Kieppi -luontopolku. Lisäksi Kuortaneelle Kortesmäkeen on suunnitteilla ulkoilureitti, joka sekin kulkee luonnon helmassa.

Aina ei tarvitse lähteä kauas nauttiakseen luonnosta. Oma koti- tai mökkipihakin voi tarjota mainiot edellytykset luonnon tarkkailuun. Yksi esimerkki tästä on Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen Lepakkobongaus-tapahtuma, jolla kannustetaan kaikkia havainnoimaan lepakoita elokuun viimeisenä viikonloppuna, vapaavalintaisessa paikassa tunnin ajan.

Tapahtuma kytkeytyy Suomen luonnon päivään tuomalla esiin yhtä luontomme salaperäistä lajiryhmää. Mikä on sinun lempilajisi Suomen luonnossa?