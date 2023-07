Monen elanto sään armoilla

Säästä saa aina hyvän puheenaiheen. Millainen sitten on hyvä sää ja millainen huono, siihen vastaus toki voi vaihdella vastaajan mukaan.

Ja olihan säätila kovin vaihteleva esimerkiksi viime viikonvaihteessa, kuten vaikkapa Alavuden Rysköiden markkinavieraat huomasivat. Perjantaina päivällä helle oli paahtavaa, kunnes illemmalla tulivat ukkonen ja sadekuurot. Lauantaina taivas olikin jo pilvinen ja ilmanala vilpoisa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa tiedotti hiljattain, että tuolloin vielä ennakoiduista ja koko maakunnan kattavista vesisateista eniten hyötyisivät nurmet ja peruna.

Siltä kuitenkin jo näytti ProAgria Etelä-Pohjanmaan mukaan, että vuosikymmenen kalleimmilla panoksilla tullaan korjaamaan vain välttävä viljasato, joka taas ei tiedä hyvää tilojen kassatilanteeseen tulevana syksynä.

Kuumuus ja kuivuus on vaivannut kasvustoja koko kesäkuun ajan, mutta multavilla mailla viljakasvustot vielä sinnittelevät. Ohra ja vehnä ovat tulossa tähkälle ja kasvusto on lyhyttä ja harvaa, mikä ei ProAgria Etelä-Pohjanmaan mukaan tiedä hyvää sato-odotuksille.

Alueellamme on myös marjanviljelyä, ja paikallista mansikkaa on jo myynnissä. Mansikanviljely on tärkeä toimiala ja hyvä lisätulonlähde.

Kuten oheisessa uutistekstissä tilayrittäjä Katariina Riiho kertoo, mansikan huippukautta odotellaan vielä tulevaksi, mutta kaukana se ei enää ole, heinäkuun puolivälin paikkeilla.

Kaikki on kuitenkin kiinni siitä, millainen on tulevien päivien sää.

Riihon mukaan muiden viljelykasvien tavoin mansikka kärsii sään ja ilmaston ääriolosuhteista, ja niitä totisesti on tänä vuonna riittänyt.