Useimmille meistä oma koti on maailman paras paikka, jonne on voi paeta silloin, kun muu maailma runtelee. Siellä on turvallinen oman kodin tuoksu ja omassa sängyssä nukkuu sikeimmät unet.

Kukin koti ilmentää aina käyttäjäänsä ja tyylejä on monia. Tärkeintä on kuitenkin sisustaa koti omien mieltymystensä mukaan, niin värien kuin irtaimistonkin suhteen.

Jos on minimaalisen tyylin ystävä, niin varmasti kärsii kodissa, jossa on liikaa tavaraa. Tavaroiden ja kauniiden esineiden ystävä taas ei useinkaan viihdy liian pelkistetyssä ympäristössä.

Kirjojen ystävä hamuaa kotiinsa kirjoja, kasvien ystävä kasveja. Niin yksinkertaista se on.

Tykkään ihan vain huvin vuoksi katsoa televisiosta Remppa vai muutto -ohjelmia ja ihailen suunnittelijoiden kekseliäisyyttä, mutta itselleni olisi kauhistus antaa taloni avaimet jonkun vieraan ihmisen käsiin, joka saattaisi muuttaa kotini aivan tunnistamattomaksi.

Ihailen suuresti myös entistä koulukaveriani Kirsiä, joka tekee aivan uskomattoman hienoja löytöjä kirppiksiltä ja muuttaa ne osaksi oman kotinsa sisustusta. Mikä taito, innostus ja osaaminen!

Itselläni monet mieleen pulpahtavat muutosideat tuppaavat jäämään vain haaveiksi, mutta toisten tekemisiä ja onnistumisia on kieltämättä hauska seurata.

Mitä kotiin ja asumiseen tulee on juttuideoiden kirjo aivan valtava. Poimimme niistä tämän viikon lehden teemaan joitakin.

Kohti kevättä mennään jo kovaa kyytiä, joten jokaisessa kodissa lienee ajankohtaista ainakin koristekasvien mullan vaihto!