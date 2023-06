Mökkeily on meillä suosittua

Tiesitkö, että Alavus on Etelä-Pohjanmaan mökkirikkain kunta? Mökkejä oli täällä Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 2001 kappaletta vuonna 2022. Heti toisena tilastossa komeilee Ähtäri, jossa mökkejä listattiin 1318. Kuortane sen sijaan ei 699 mökillään ole päässyt aivan kärkisijoille.

Suomalaisten into mökkeilyyn onkin yhä suurta. Yhteensä Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä: keskimäärin maassamme on huikeat 1,7 mökkiä neliökilometrillä.

Mitään kovin halpaa huvia mökkeily ei välttämättä ole. Toki paljon riippuu mökin varustelutasosta ja esimerkiksi siitä, pidetäänkö kesäpaikka talvella lämpimänä vai ei.

Omakotiliiton laskelmien mukaan maksut ovat nousseet viime vuodesta keskimäärin 8,6 prosenttia.

Kalleimmat peruskustannukset ovat sen mukaan Kuopiossa, Kangasalla ja Savonlinnassa. Näissä kunnissa mökkiläinen maksaa kiinteistöveroa, sähkömaksua ja jätemaksua lähes 1 250 euroa vuodessa. Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa vastaava summa on 662 euroa. Eroa kärki- ja häntäpään välillä on näin ollen 589 euroa.

Keskimäärin mökkiläiselle lankeaa maksettavaksi kuntakohtaisia maksuja 981 euroa vuodessa.

Paikkakunnille mökkiläiset tuovat lisää elinvoimaa. He siirtävät ison osan ostoksistaan mökkipaikkakuntansa kauppoihin ja ravintoloihin, ja ovat tärkeä osa yleisöä erilaissa tapahtumissa.

Kuntien kannattaakin tehdä tiivistä yhteistyötä vapaa-ajan asukkaiden kanssa sekä miettiä palveluita, jotka heitä hyödyttävät.

Monia kiinnostavat myös mökkeilyn energiatehokkuus ja ilmastovaikutukset. Suomen ympäristökeskuksella onkin parhaillaan valmisteilla mökkeilyn hiilijalanjälkilaskuri.