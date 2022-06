Loman pitää olla lomaa

Odotettu kesälomakausi on käsillä, ja osa työntekijöistä on lomansa jo aloittanutkin. Paljon puhutaan siitä, että lomalla pitäisi jättää aikaa myös rentoutumiseen ja kiireettömään olemiseen. Se on suurta viisautta.

Lomaa ei kannata ahtaa täyteen aikatauluja, to do -listoja ja velvoitteita, muuten ihminen ei pääse sen aikana palautumaan kunnolla, vaan on loman päätyttyä entistä väsyneempi.

Siis työpuhelimet kiinni, sähköpostien ja somen seuraaminen vähemmälle ja mieli avoimeksi. Lomalla ei pidä suorittaa.

Maailma pyörii hetkisen ilman sinuakin. Siis hengitä syvään ja nauti vapaudestasi.

Tärkeintä on hyväksyä kaiken keskeneräisyys. Kodin ei tarvitse olla loman jälkeen eikä sen aikana tip-top, eikä mökin mikään työleiri. Unohda pyykkivuoret ja likaiset ikkunat, tee se minkä jaksat ja haluat tehdä. Ole itsellesi armollinen.

Some on täynnä toinen toistaan upeampia kuvia täydellisistä kattauksista ja asetelmista – täydellisistä hetkistä. Kannattaa muistaa, että todellisuus kuvien takana voi kuitenkin olla ihan jotain muuta.

Mikä tekee juuri sinut onnelliseksi? Ihmisten tarpeet ovat erilaisia: yksi rentoutuu ihmisjoukossa ja tapahtumien vilskeessä, toinen hiljaisuudessa, kolmas tarvitsee viihtyäkseen vähän molempia...

Unohda pitäisi-ajattelu. Aina ei tarvitse miellyttää muita, omissa valinnoissaan voi ja saa olla myös vähän itsekäs. Hakeudu ihmisten seuraan, joiden kanssa sinun on aidosti hyvä olla.

Oman kokemukseni mukaan kaikkein onnistuneimpia hetkiä lomillakin ovat olleet ne, joita ei ole etukäteen niin kovin tarkkaan suunniteltu.