Kolikon kääntöpuoli

Työttömyys on nyt alueellamme ennätyksellisen alhaisissa lukemissa. Esimerkiksi Kuortaneella työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa enää 2,9 prosenttia työvoimasta. Prosentti on maakunnan alhaisin yhdessä Evijärven kanssa. Alhainen työttömyys on kunnalle iloinen asia, mutta asian kääntöpuolena on samalla voimistuva työvoimapula.

Myös kunnanjohtaja Teemu Puolijoki on kiinnittänyt asiaan huomiota kunnan sivulla olevassa tuoreessa Facebook-päivityksessään. Matalan työttömyyden kääntöpuolena on hänen mukaansa kriittinen työvoimapula, joka haittaa kunnan alueella toimivien yritysten kehittymisedellytyksiä ja näin myös luo haasteita kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

Kaikki toimet osaavan työvoiman lisäämiseksi ovat nyt tarpeen, näkee myös Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki. Alavudellakin työttömyysprosentti on jo karvan alle viiden, 4,9. Ähtärissä vastaava lukema on puolestaan 5,5 ja Seinäjoella 6,2. Koko maakunnassa työttömiä on 5,7 prosenttia työvoimasta.

Paikallista ja alueellista yhteistyötä työvoimapulan helpottamiseksi tarvitaan. Rekrytoinnin lisäksi esimerkiksi kunnan sujuvaan saavutettavuuteen liittyvät kysymykset ovat merkittävässä roolissa, kokee Puolijoki.

Tärkeää on myös huolehtia työssä jo olevien ihmisten jaksamisesta. Nykypäivän työelämä on paljon vaativampaa kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, vaikka joustojakin on saatu esimerkiksi erilaisten etätyö- ja hybridimallien ansiosta. Työn määrää ja kuormittavuutta ne eivät kuitenkaan ole vähentäneet.

