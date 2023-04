Kerätään roskat yhdessä pois

Alueemme kunnista ainakin Alavus ja Ähtäri ovat ilmoittautuneet mukaan viikko sitten startanneeseen Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan.

Yritin tätä kirjoitusta varten tsekata, mikä on keräyksen tilanne levikkialueemme kunnissa, mutta sivulla kerrottiinkin, että kampanja on joutunut häiriköinnin kohteeksi ja laskuri on toistaiseksi pois käytöstä. Harmi homma!

Kampanjasivulla kerrotaan, että roskien määrää mittaavaa laskuria päivitetään parhaillaan ja se pyritään saamaan käyttöön tämän viikon aikana. Kun laskuri saadaan jälleen toimintaan, pussit voi syöttää sinne jälkikäteen. Itse kampanja jatkuu kuitenkin kesäkuun puoleenväliin asti.

Miljoona roskapussia -kampanjan tavoitteena on innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä kahden kuukauden aikana miljoona pussillista roskaa.

Kampanjan kumppaneina on tällä hetkellä 160 kaupunkia ja kuntaa sekä kymmeniä järjestöjä ja muita tahoja.

Esimerkiksi Alavudella kaupungin puistotoimi tarjoaa roskapusseja ja -säkkejä, suojahanskoja sekä roskapihtejä lainaksi roskien keräämiseen liittyviin tapahtumiin ja tempauksiin.

Kampanjasta on jo nyt saatu valtavasti hyvää palautetta. Tärkeintä on kuitenkin, että roskia kerätään, jotta saamme ympäristömme mukavammaksi ja turvallisemmaksi meille kaikille.

Roskia voi kerätä jokainen huolimatta siitä, onko oma asuinpaikkakunta kumppanina. Kampanjaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Itse ainakin kerään koiranulkoilutuslenkeillä säännöllisesti katujen varsille ja luontoon heitettyjä roskia, oli kampanja käynnissä tai ei.