Historia elää, ja sitä on lukeakin

Varmasti perustellun sanonnan mukaan Suomi on aikoinaan juostu maailmankartalle.

Entä tiedättekö, koska vastaavalla tavalla Kuortane on juostu maakunnan ja Suomenkin kartalle, ja ketkä täten ansioituivat? Tai osaatteko arvata, kuka Kuortaneellakin hyvin tunnettu legendaarinen urheilujohtaja on todennut, että ”kioski kiinni” ja miksi hän on näin linjannut?

Tämä kaikki selviää Kuntoa Kunnosta – Sata vuotta urheilun riemua Kuortaneella -kirjasta.

Yhtä lailla selviää vaikkapa sekin, missä lajissa on järjestetty koko vuorokauden kestänyt heittelymaraton. Ja sanokaapas yhtäkkiä, kuinka monta ampumarataa Kuortaneella on historian saatossa toiminut?

Tuore kirja summaa siis urheiluseuran satavuotistaipaleen, eikä pitkään ole siitäkään, kun Kuortaneen kunnan historia vuosilta 1860–1960 julkistettiin.

Kummatkin kirjat kertaavat historian isoja, maailmanpoliittisiakin linjoja. Koko ajan on silti ollut merkityksensä myös ahkerilla ja tunnollisilla luottamushenkilöillä ja intomielisillä puurtajilla ja talkoolaisilla.

Kirjat osoittavat, että on eletty ennenkin, ja on noustu ja jatkettu, vaikka kaikki asiat eivät aina ole menneet täysin suunnitelmien mukaan.

Jos on Kuortaneella nyt historiasta kerrakseen lukea, näinä päivinä pääsee myös tutustumaan pitäjän muinaisen mahtielinkeinon, tervan tuottamiseen.

Maailma muuttui aikoinaan, eikä tervaa enää tarvittu entiseen tapaan, mutta kyllä se yhäkin kaupaksi käy.

Kuortaneen väen uusimman ahkeroinnin lopputulosta voi aikanaan mennä ihailemaan Nurmon kirkon äärelle.