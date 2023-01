Enemmistö aikoo äänestää

Kaikista täysi-ikäisistä alle 80-vuotiaista kolme viidestä ilmoittaa varmasti äänestävänsä eduskuntavaaleissa huhtikuussa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön viime viikolla julkaisemasta tutkimuksesta.

Melko varmoja äänestäjiä on viidennes. Enemmän tai vähemmän epävarmoja on kuudenneksen verran. Tulokset viittaavat siihen, että äänestysprosentti tulevissa vaaleissa on vähintään viime vaalien tasolla, jolloin päästiin 72 prosenttiin.

Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja eläkeläiset ovat keskimäärin vakuuttuneempia äänestämisestään. Opiskelijat, työntekijät ja työttömät ovat puolestaan epävarmempia siitä, että menevät eduskuntavaaleissa uurnille.

Puolueiden kannattajista muita varmempia ovat etenkin kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Perussuomalaisten ja keskustan kannattajat ovat muiden puolueiden kannattajia jonkin verran vähemmän innostuneita äänestäjiä.

Joka toinen ilmoittaa, että puolue on paljon tai jonkin verran tärkeämpi kuin ehdokas; vain noin kuudesosa kyselyyn vastanneista painottaa ehdokasta. Reilu neljännes arvioi, että puolue ja ehdokas ovat yhtä tärkeitä valintatilanteessa.

Merkille pantavaa on, että edellisistä vaaleista puolueen painoarvo on noussut ehdokkaan valinnassa aiempaa enemmän. Vähiten puoluetta korostavia on keskustan tukijoiden joukossa. Heistä lähes puolet pitää ehdokasta ja puoluetta yhtä tärkeinä ratkaisujen kannalta.

Joka toiselle äänestäjälle kelpaa vain yksi puolue. Noin joka toinen arvioi todennäköisimmin tekevän valintansa eduskuntavaaleissa vain yhden puolueen ehdokkaiden joukosta. Vain yksi kahdestakymmenestä uskoo valitsevansa ehdokkaan useamman kuin kolmen puolueen joukosta.