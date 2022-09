Ei vain nippu sääntöjä

Parhaillaan vietetään valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa, jolla huomiota kiinnitetään erityisesti turvallisiin koulumatkoihin. Teemaviikon tavoite on innostaa opettajia ja huoltajia ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Liikenneturvan asiantuntijoiden mukaan liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset otetaan huomioon.

”Olennaista liikennekasvatuksessa ei ole pelkästään se, miten aikuiset sen ymmärtävät, vaan myös se, mitä lapset ja nuoret itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat”, toteaa tiimipäällikkö Tomi Niemi Liikenneturvan tiedotteessa.

Liikennekasvatus onkin paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu liikennesääntöjä.

Siihen liittyy muun muassa ennakointi, vuorovaikutustaidot, riskien tunnistaminen ja välttäminen, muiden huomioiminen sekä kulkutapojen valinnat. Liikennekasvatus voi olla osa mitä tahansa oppiainetta, onhan liikenne osa jokapäiväistä arkea!

Syksy tuo mukanaan pimenevät aamut ja illat. Viimeistään nyt on aika tarkistaa, että lapsilla ja nuorilla (ja meillä kaikilla) on kulkupeleissään asianmukaiset valot sekä takeissaan, repuissaan ja muissa tamineissaan riittävän tehokkaat heijastimet.

Myös autoilijoiden on syytä hellittää kaasujalkaansa etenkin koulujen lähellä ja reiteillä, joilla koululaisia aamuisin ja iltaisin liikkuu. Esimerkiksi suojatiesääntö on selkeä: kuljettajan on annettava tietä suojatielle tulevalle jalankulkijalle.

Laki velvoittaa huomioimaan suojatien myös nopeudessa. Suojatietä on lähestyttävä niin, että ajoneuvon saa tarvittaessa pysäytettyä ennen sitä.