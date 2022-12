”Ei se ihmisen hommaa ole”

Tiistaina juhlittiin 105-vuotiasta Suomea ja itsenäisyyttä jälleen perinteisin menoin eri puolilla maata. Tällä kertaa juhlinnassa oli kuitenkin mukana paljon aimpaa vakavampi sävy, onhan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan mullistanut koko Euroopan turvallisuustilanteen ja saanut Suomenkin hakemaan puolustusliitto Naton jäsenyyttä.

Myös pääministeri Sanna Marin kertoi linnanjuhlissa STT:lle antamassaan haastattelussa miettineensä tänä vuonna erityisen paljon Ukrainaa ja ukrainalaisia ihmisiä.

– Meidän täytyy seisoa heidän tukenaan. He ovat kohdanneet ensin globaalin pandemian kuten me kaikki, ja sitten joutuneet sotaan. He taistelevat meidän eurooppalaisten yhteisten arvojen puolesta. Meidän tulee tukea ja auttaa heitä, hän viestitti.

Pitkälti samoihin teemoihin kiinnittivät juhlapuhujat huomiota myös alueellamme järjestetyissä itsenenäisyyspäivän juhlissa.

Pääministerin toiminta maatamme kohdanneissa kriiseissä sai kiitosta Ähtärin juhlapuhujalta tekniikan tohtori Matti Hämäläiseltä, joka on katsonut tilannetta vähän kauempaa rapakon takaa.

Alavuden juhlassa puhunut majuri evp. Seppo Naapila puolestaan totesi kansan mielipiteen kääntyneen nopeasti liittoutumattomuudesta liittoutumisen kannalle. Hänen mukaansa Suomi on Nato-yhteensopiva joka tavalla ja suomalaisten tahto säilyttää itsenäisyys on hyvin korkealla.

Ehkä koskettavimman ajatuksen aihepiirin ympäriltä esittää kuitenkin vain 18-vuotiaana rintamalle joutunut ähtäriläinen sotaveteraani Taito Metsäluoma, 97, joka toteaa osuvasti, että velvollisuus tuli sodassa täytettyä, mutta ei se (sotiminen) ihmisen hommaa ole.

Ukrainan tuleva talvi, sähköjen puute ja kylmyys hirvittävät myös häntä.