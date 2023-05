Alavudella ilmaiskonsertti nuorille koulujen päättäjäispäivänä – Huhtamäentie suljetaan tapahtuman ajaksi

"Päättäreitä on toivottu ja kyselty"

Nuorisopalveluiden työntekijät jalkautuvat tapahtumaan nuorten pariin ja heidät tunnistaa mustasta hupparista, jonka selässä lukee nuorisopalvelut Alavus tai punaisesta takista, joissa on nuorisopalveluiden logo sekä nuorisotyöntekijä teksti.

Jalkautumisella varmistetaan, että juhlapäivä sujuu mukavasti ja turvallisesti kaikkien osalta; nuorisotyöntekijöille voi mennä juttelemaan tilanteessa kuin tilanteessa.

SPR:n paikallisosasto hoitaa tarvittaessa pienet kolhut ja nirhaumat.

Safetorin järjestyksenvalvojat ovat niin ikään mukana huolehtimassa turvallisuudesta.

– Nuorisopalvelut on järjestänyt päättäri-tapahtumia Rantapuistossa useampana vuonna. Viime vuosi oli ensimmäinen koronapandemian jälkeen. Iloksemme huomasimme, että tapahtumaan osallistui paljon nuoria niin Alavudelta kuin lähikunnistakin. Päättäreitä on toivottu ja kyselty pitkin vuotta nuorten toimesta, joten sille on selvästi kysyntää. Illan artistit on valittu nuorten toiveiden perusteella, nuoriso-ohjaaja Oona Oinonen kertoo kaupungin lähettämässä tiedotteessa.