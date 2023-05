On taas parikin syytä tavoitella kansallisia torijuhlia: lätkä ja euroviisut. Lätkässä on helppo sanoa kuka on paras, mutta musiikista on vaikea löytää selkeää 6–0 voittoa tai tiukkaa 3–3 tasuria.

No, kuitenkin on taas aika perinteiselle sävellys- ja laulukilpailulle, v...