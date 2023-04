Piispa Matti Salomäen pääsiäistervehdys: Totisesti nousi!

Sanoma ylösnousemuksesta kuuluu kaikille kansoille.

Ylösnousemususko on olennaisin eritaustaisia ja erikielisiä kristittyjä yhdistävä tekijä. Juuri tätä sanomaa Jeesus lähetti opetuslapset viemään kaikkeen maailmaan.

Pääsiäisen viesti on kuin keväinen auringonpaiste, joka valaisee ja lämmittää, sulattaa lumen ja jään.

Kaiken pelon, sodan ja kuoleman keskelle se tuo rohkaisun ja toivon sanoman. Jumala ei ole hylännyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan hän on tuonut meille avun Kristuksen ylösnousemuksen kautta.

Me voimme yhtyä iloon yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa!

Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi! Kristus är uppstånden – sannerligen uppstånden! Christ is risen – indeed He is risen! Hristos voskres – voistinu voskres!

Matti Salomäki

Lapuan hiippakunnan piispa