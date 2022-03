Kaupallinen yhteistyö: Lainojen yhdistäminen voi tuoda merkittäviä säästöjä

Miksi lainojen yhdistäminen kannattaa?

Etenkin velkaantuneille on tyypillistä, että laskuja on maksettava kerralla aivan liikaa: lainoja on saattanut kertyä useita erilaisten pikavippien ja kulutusluottojen muodossa, joiden lisäksi saattaa olla jo ennestään korkoa kerryttäviä luottokorttilaskuja. Rahaa on saatettu lainata myös perheenjäseniltä ja ystäviltä, jolloin myös nämä velat voidaan kuitata pois yhden isomman lainan ottamisen yhteydessä. Useamman eri laskun kanssa kamppaileva joutuu helposti ongelmiin. Kun yhdistät lainasi, maksat vain yhden lainan korot sekä kulut, ja parhaassa tapauksessa saatat jopa saada uudelle lainalle entistä alhaisemman koron ja näin säästät entisestään lainojen yhdistämisen kohdalla. Usean eri lainan kanssa saattaa käydä myös helposti unohduksia, eräpäivät ja summat menevät helposti sekaisin, ja laskuja saattaa jopa jäädä puoli huomaamatta maksamatta. Yhden lainan hoitaminen kerrallaan on helpompaa.



Lainojen yhdistäminen siis kannattaa, jos uuden lainan kustannukset ovat pienemmän kuin vanhojen lainojen kustannukset yhteensä. Kannattaa siis todella harkita kalliiden kulutusluottojen poismaksamista yhdellä edullisella lainalla. Maksat vähemmän ja säästät selvää rahaa, koska lainojen yhdistämisen on tarkoitus pienentää lainojesi kustannuksia.



Vertaamalla eri vaihtoehtoja on mahdollista löytää itselle paras lainaratkaisu, tässä Matchbanker.fi on korvaamaton apuväline.