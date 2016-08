Alavuden yläkoululta, aivan pääovien vierestä, löytyy pirteän keltaiseksi maalattu varasto täynnä liikuntavälineitä. Se on nimeltään liikuntakioski ja sen välineet ovat oppilaiden vapaassa käytössä pitkillä liikuntavälitunneilla, jotka alkavat kello 11 ja 12.

Liikuntakioski on saatu Alavudelle osana Liikkuva koulu -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä päivittäistä koululiikuntaa. Jo aiemmin pihapiiriin on saatu uudet upeat pelikentät.

– Tämä on ihan loistojuttu! Olen ollut täällä töissä aiemminkin, ja täytyy sanoa, että muutos muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen on huikea, kiittelee liikunnanopettaja Silja Mäkelä.

Oppilaita innostavat omalla esimerkillään liikkumaan vapaaehtoiset tutor-oppilaat, jotka ohjaavat ja valvovat pelejä. Heitä on kaikkiaan 22. – Me ollaan sellaisia pelinkäynnistäjiä, määrittelee 8.-luokkalainen Julius Mäkiranta, joka itse tykkää pelata erityisesti sählyä ja lätkää.

– Minä taas pelaan mieluiten lentopalloa. Sekin on mukavaa, kun saa liikkua yhdessä toisten kanssa, jatkaa 9.-luokkalainen Elsa Kellosaari.

Oppilaiden mukaan välituntiliikunta auttaa jaksamaan koulussa ja helpottaa keskittymistä oppitunneilla. Saman ilmiön ovat huomanneet myös yhteiskuntaopin opettaja Seppo Lehtomäki sekä hankkeesta vastaava koulunkäynnin avustaja Jukka Hollanti.

– Koulussamme on noin 300 oppilasta, joista arviolta 100 liikkuu. Jokainen liikkuva oppilas on plussaa. Oppilaat ovat rauhallisempia sen jälkeen, kun ovat saaneet purkaa ylimääräistä energiaansa tuolla ulkona, Lehtomäki toteaa.