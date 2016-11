Tuurin alueelle on laadittu tieverkkosuunnitelma, joka antaa suuntaviivoja alueen kaavoitukselle. Suunnitelman lähtökohtana on sujuvoittaa liikennettä valtatiellä 18. Kesäisin liikenne ruuhkautuu Tuurissa etenkin Ähtärin suunnasta tulevalle liikenteelle. Syypää on monesti valtatie 18:n ja Väkkäräpakantien risteys.