– Asiakas ostaa kiinteistönvälittäjältä tietotaidon. Hän turvautuu välittäjään, joka tietää, miten homma hoidetaan niin, että sekä ostaja että myyjä voivat olla rauhassa kaupan jälkeen. Välittäjällä on iso vastuu, koska puhutaan ihmisten kodeista ja isoista summista, Reija Kaskimäki sanoo. Hyvä kiinteistönvälitystapa, jota hän sitoutunut noudattamaan, turvaa sekä myyjän että ostajan asemaa. Yksityisasiakkaiden lisäksi hänellä on sopimukset Ähtärin kaupungin ja seurakunnan kiinteistöjen myynnistä.

Kaskimäki on alalla toiminut lähes 20 vuotta. Vuosien varrella volyyminsa on vaihdellut yksinyrittämisestä useamman toimiston vetämiseen. Julkisen kaupanvahvistajan oikeudet hän sai 1998 ja suoritti ylemmän kiinteistönvälittäjän diplomin (YKV) vuonna 2001. Vuodesta 2008 Asuntokamari on ollut SKVL:n Laatuyritys. Nykyisin yrityksellä on kolmen A:n luottoluokitus.

Kaskimäki on Ähtärin Yrittäjien puheenjohtaja ja toimii myös SKVL:n, Ähtärin kaupungin ja seurakunnan luottamustehtävissä.

Vastapainoa kiinteistönvälittäjän arkeen tuovat viisi lastenlasta, ulkoliikunta, matkustelu, kodin remonttiprojektit ja huonekalujen entisöinti.

SKVL on valinnut Vuoden Välittäjän vuodesta 1987 lähtien.