Heinäkuussa Kuusiokunnissa yövyttiin 65 848 kertaa, mikä on noin 6 000 yöpymisvuorokautta enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Myös elokuu oli aikaisempia vuosia parempi. Kuusiokunnissa yövyttiin elokuussa 35 357 kertaa, mikä on noin 2 500 yöpyjää viime vuotta enemmän. Kesäkuussa yöpyjiä oli reilut 30 000, mikä sen sijaan on hieman viime vuotta vähemmän.

Ähtärin Eläinpuiston ja hotelli Mesikämmenen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Elina Viitanen sanoo, että eläinpuisto kasvatti kävijämääränsä elokuun loppuun mennessä 25 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Eläinpuistossa kävijöitä oli elokuun loppuun mennessä yli 160 000 ja uudella Kotieläintilalla noin 30 000.

– Viime vuonna kävijämäärä kasvoi noin 30 prosenttia, joten emme osanneet odottaa, että kasvua tulisi näin paljon tänäkin vuonna, Viitanen sanoo.

– Myös Hotelli Mesikämmenellä on ollut ennätyskesä, ja heinäkuussa jouduimme myymään ei-oota. Kaikki kapasiteetti tilojen ja ruokapaikkojen osalta oli käytössä, myyntipäällikkö Minna Salo jatkaa.

Veljekset Keskisen toimitusjohtaja Vesa Keskinen kertoo, että Tuurissa kävijämäärät nousivat hieman vuoden takaisesta.

– Vuosi sitten heinäkuu oli Kyläkaupan historian kovin kuukausi. Tänä vuonna jäimme myynnissä siitä reilun promillen verran, Keskinen sanoo.

Keskisen mukaan sekä hotelli OnnenTähden että karavaanialue Onnelan käyttöaste oli kesällä lähes sata. Vaunupaikkoja alueella on 242 ja hotellihuoneita 43 kappaletta.

– Vilkkaimpana yönä 160 vaunukuntaa joutui yöpymään parkkipaikalla.

Kuortaneen Urheiluopistolla heinäkuu oli kaikkien aikojen paras, kertoo toimitusjohtaja Jussi Töyrylä. Heinäkuussa opiston majoituskapasiteetti oli 90–100-prosenttisesti käytössä. Opistolle mahtuu yöpyjiä kesäisin 700.

– Kasvua kesä-, heinä- ja elokuussa oli viitisen prosenttia viime vuodesta. Meillä päättyi yksi pitkä sopimus, mutta siitä huolimatta kasvoimme, kertoo Töyrylä.