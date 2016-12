– Tavoittelemme terveyskeskusosaston tasoista hoitoa kotiin, kertoo ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää.

Käytännössä kotisairaalan asiakkaiksi sopivat esimerkiksi syöpäpotilaat, saattohoitopotilaat sekä infektiopotilaat, jotka vaativat suonensisäistä antibioottia vaikkapa haavan tai keuhkokuumeen takia. Henkilökunnalla on käytössään terveyskeskusosaston tasoinen välineistö, ja kotona pystytään antamaan esimerkiksi kivunlievitystä, nesteytystä ja ottamaan näytteitä.

– Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat iso asiakaskunta kotisairaalalle. Potilas voidaan hoitaa omassa yksikössä, eikä häntä tarvitse siirtää osastolle esimerkiksi tulehduksen takia, Nevanpää sanoo.

Palvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille. Kotisairaalan potilaaksi pääsee vain lääkärin lähetteellä. Lääkäri arvio, onko potilas soveltuva kotisairaalan hoidettavaksi, tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman.

– Potilaan on itse haluttava kotihoitoa. Kotona olisi myös hyvä olla omaisia tukena, sanoo kotisairaalan sairaanhoitaja Johanna Harju.

Lähetteen kotisairaalaan voi tehdä vaikkapa terveyskeskuksen päivystyksen tai erikoissairaanhoidon lääkäri. Kotisairaalan nimetty lääkäri Kaisa Anttila kertoo, että tietoa Kuusiolinnan kotisairaalasta on jo viety ja viedään lähiaikona lisää erikoissairaanhoidon yksiköihin Seinäjoelle.

– Potilas voidaan kotiuttaa ja ottaa kotisairaalaan, jolloin yksi vaihe jää välistä, kun ihmistä ei lähetetä meidän vuodeosastollemme, Anttila sanoo.

Kotisairaalaan on palkattu viisi vakituista sairaanhoitajaa sekä kaksi osa-aikaista. Myös lääkäri Kaisa Anttila tekee kotikäyntejä. Hoitohenkilökunta työskentelee kello 7–21: aamuvuorossa on kaksi hoitajaa, ja iltavuorossa sekä viikonloppuisin yksi. Kotisairaalan toimitila on Alavuden terveyskeskuksen akuuttiosastolla.

Lue lisää Viiskunnan paperi- tai digilehdestä!