Patentti- ja rekisterihallitus poistaa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Poistolistalla on Kuusiokunnissa 170 yhdistystä: Alavudella 70, Ähtärissä 76 ja Kuortaneella 24. Suomessa poistouhan alla on kaikkiaan 41 000 yhdistystä.

Tiimiesimies Jouko Koitto Patentti- ja rekisterihallituksesta uskoo, että useimmat listalla olevista yhdistyksistä on sellaisia, joiden toiminta vuosien varrella kuivunut kokoon, vaikkei virallista lopetuspäätöstä ja siten ilmoitusta PRH:n ole tehty.

Poistomenettely perustuu uuteen yhdistyslakiin, joka tuli voimaan heinäkuussa. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta.

Rekisteristä uhkaa poistua kuitenkin myös yhdistyksiä, jotka ovat edelleen aktiivisesti toiminnassa. Alavuden listalta löytyy esimerkiksi Alavuden palokuntanaiset, Alavuden mieskuoro, Töysän Talsijat ja Sulkavan Urheilun tuki. Ähtäristä listalla on muun muassa judoseura Jushinka sekä Vasemmistoliiton Ähtärin osasto ja Kuortaneelta esimerkiksi Kuortaneen Metsästysseura ja Kuortaneen Palo- ja Pelastuskerho.

Ilmoitus yhdistysrekisteriin tulisi tehdä aina, kun yhdistyksen nimenkirjoittaja eli puheenjohtaja vaihtuu.

– En usko, että ilmoituksia on jätetty yhdistyksissä tekemättä tahallaan. Se voi olla unohdus, jos ajantasaisia rekisteritietoja ei pidetä kovin merkityksellisenä, Koitto pohtii.

Mikäli poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys jatkaa toimintaansa, yhdistyksen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle ensi vuoden alkuun mennessä.

Kuortaneen Metsästysseuran puheenjohtajalle Heikki Kallioniemelle oli yllätys, että 360-jäseninen, aktiivisesti toimiva seura löytyi poistomenettelylistalta.

– Sekä minun että sihteerimme muistikuva on, että paperinen ilmoitus on lähetetty puheenjohtajavaihdoksen yhteydessä. Ilmoitus on joko unohtunut tai sitten se on kadonnut matkalla. Toivottavasti jatkossa sähköisestä palvelusta löytyy loki, josta näkyy milloin yhdistyksen tiedot on päivitetty, Kallioniemi pohtii.

Kallioniemi pitää hyvänä sitä, että Patentti- ja rekisterihallitus siivoaa rekisteriä.

– Tämä aktivoi toimivia yhdistyksiä kiinnittämään ilmoituksen tekemiseen huomiota.

Katso tästä Patentti- ja rekisterihallituksen lista kaikista poistomenettelyssä olevista yhdistyksistä. Yhdistykset on listattu paikkakunnan mukaan.