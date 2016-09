Arkkitehtiopiskelija Vilma Karjalainen on tehnyt Kuortaneella yli kuukauden salapoliisin työtä. Hän on kartoittanut perinteisen rakentamistavan kunniakilpikohteita, joita on Kuortaneella ennätysmäärä, noin 70 kappaletta. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt kilpiä vuodesta 1951 saakka rakennuksille tai rakennusryhmille, joissa on säilytetty perinteistä talonpoikaista rakennusperinnettä. Kohteita on kaikkiaan yli 600 ympäri Suomea.