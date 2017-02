Ehdokashankinta huhtikuussa käytäviin kuntavaaleihin on kiivaassa vauhdissa ja vielä kesken, kertovat Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin puolueiden paikallisjärjestöjen puheenjohtajat. Puolueilla on aikaa ehdokaslistojensa kasaamiseen 28.2. saakka, jolloin ne tulee toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Viiskunnan puheenjohtajille lähettämän kyselyn perusteella ehdokkaiden saaminen listoille on työlästä, koska ihmiset pohtivat vapaa-ajan käyttöään entistä tarkemmin. Keskustan puheenjohtajat kertovat, että ”ilman vaivannäköä ei saa ketään mukaan”.

– Joka kerta ehdokkaitten hankinta on samanlaista palapelin kokoamista. Toiset harkitsevat pitkään, sanoo Alavuden keskustan Heli Rajalahti.

Alavuden SDP:n Eila Koskinen ja Ähtärin SDP:n Kari Kivinummi ovat samoilla linjoilla, että kiinnostus ehdokkuuteen tuntuu olevan laimeaa.

Sen sijaan Kuortaneen kokoomuksen Jussi Taittonen kertoo, että ehdokkaiden saaminen on ollut helppoa.

– Muutama on itse ilmoittanut haluavansa tulla ehdokkaaksi. Tätä ei ole puheenjohtajakauteni aikana tapahtunut kertaakaan, Taittonen iloitsee.

Perussuomalaisten listoille on piisannut tulijoita, tuumaa Yrjö Paukkunen Alavudelta.

– Ehdokkaita on jo nyt enemmän kuin viime vaaleissa ja koko ajan tulee lisää.

Pienemmistä puolueista kerrotaan, että ehdokkaita on löytynyt melko hyvin. Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliittolaiset kertovat, että töitä ehdokkaiden saamikseksi on kuitenkin saanut tehdä paljon. Myös vihreillä on yksi ehdokas Ähtärissä ja kolme Alavudella.

Kaikki Viiskunnan tavoittamat puheenjohtajat kertovat, että ehdokaslistoilla on vielä hyvin tilaa uusille ehdokkaille, Ehdokkaiden rekrytoiminen jatkuu loppumetreille saakka.

Vaalipaneeli veti väkeä

Satapäinen yleisö seurasi Alavuden kaupungintalolla viikko sitten pidettyä Ilkan, Pohjalaisen ja Yle Pohjanmaan kuntavaalipaneelia, johon osallistui ehdokkaita kuudesta eri puolueesta. Paneelissa istuivat Lasse Anttila (kesk.), Yrjö Paukkunen (ps.), Jari Kortesmäki (kok.), Eila Koskinen (sd.), Niina Laitio (vihr.) ja Markku Kangasmaa (kd.).

Illan keskusteluaiheita olivat mm. kaupungintalon remontti, sote, koulut, kuntayhteistyö sekä Alavuden keskustan kehittäminen. Yleisön joukossa oli myös nuorisovaltuutettuja, jotka halusivat kuulla, miten ehdokkaat aikovat ottaa nuoret huomioon ja mitä syrjäkylien palveluita he aikovat säilyttää ja kehittää.

Lue lisää vaaleista torstain 2.2. Viiskunnasta.