Kuortaneen Kuismankartanon ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköllä on lähiviikkojen aikana edessä muutto Ähtäriin entisen sairaalan tiloihin. Syynä on Kuimankartanosta löytynyt mikrobikasvusto, joka viittaa kosteusvaurioon.

Kuismankartanon väistötilana toimii Ähtärin sairaalan sisätautien osasto. Siirron valmistelu on jo aloitettu ja se tullaan toteuttamaan hyvässä järjestyksessä potilaiden turvallisuudesta huolehtien. Omaisia, henkilöstöä ja kunnan luottamushenkilöitä on tiedotettu asiasta.

Kuortaneen kunta rakennuksen omistajana ja Kuusiolinna Terveys Oy tilojen käyttäjänä ovat yhteisesti päätyneet ratkaisuun, että Kuismankartanon asukkaat ja henkilöstö siirtyvät väistötiloihin mahdollisimman nopeasti. Tämä tulee tapahtumaan 2–3 viikon sisällä. Kuismankartanossa asuu pysyvästi noin 25 asukasta ja työskentelee noin 20 työntekijää.

Lisäksi kunnanjohtaja Pentti Turusen johdolla selvitetään, voidaanko Kuismankartano saneerata vai tullaanko Kuortaneelle rakentamaan uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö.

– Materiaalinäytteitä on otettu useaan kertaan, viimeksi tämän viikon tiistaina, Rakennuskatsastus Kuoppala Oy:n toimesta. Lopulliset tulokset saadaan parin viikon kuluttua, Turunen kertoo.

Myös siirtotilojen hankintaa selvitetään

Turusen mukaan kunta aikoo selvittää myös vuokrattavien siirtotilojen hankkimista Kuismankartanon tarpeisiin.

– Konttien hankinta on ihan mahdollista. Niistä on hyviä kokemuksia, esimerkiksi Jyväskylässä on tällaisissa tiloissa toiminut synnytyssalikin, kertoo palvelujohtaja Marika Nevanpää Kuusiolinna Terveys Oy:stä.

Nevanpään mukaan asiassa kuullaan sekä asiakkaita, perheitä että työntekijöitä.

– Heppoisin perustein näitä päätöksiä ei tehdä, mutta tällä kertaa harkintamahdollisuutta ei ollut. Nykyiset tilat eivät ole terveydelle hyvät. Asiakkaiden turvallisuudesta ja hyvästä hoidosta ei ole haluttu tinkiä. Sama koskee myös työturvallisuutta, Nevanpää toteaa.