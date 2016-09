Ratsastuskenttä ja tallialue on rakennettu Veljekset Siltalan takana sijaitsevalla hiekkakentälle, jossa toimi aiemmin kesällä Miljoona Tivoli. Kilpailut alkavat tänä perjantaina, ja ensimmäisenä kisaviikonloppuna mukaan on ilmoittautunut 206 ratsukkoa. Seuraavan viikonlopun kilpailujen ilmoittautuminen on vielä käynnissä.

– Tallialueella on nyt 96 karsinaa, ja tänä viikonloppuna noin 90 majoittuvaa hevosta. Uskon, että majoittuvia hevosia tulee seuraavana viikonloppuna noin 140, joten karsinoita rakennetaan ensi viikolla vielä lisää, kertoo alavutelaislähtöinen tallimestari Emma Vehniä.

Hevoset majoittuvat kisaviikonlopun aikana telttakarsinoihin. Pellolle tehdään kuorikatteesta hevosille kävelytysalue, mutta tarhassa ulkoiluun mahdollisuutta hevosille ei ole.

Vehniän mukaan tottuneet kilpahevoset asustavat yleensä rauhallisesti tilapäisissä karsinoissaan, kun ne näkevät ja aistivat muiden lajitovereiden läsnäolon. Tallialueelle on pääsy vain kilpailijoilla, hevosten omistajilla ja hoitajilla. Hevosia saa taluttaa alueella vain suitsittuna.

– Alue aidataan ja läpikulkuliikenne tieltä katkaistaan. Minun kokoamani talliporukka on paikalla aamukuudesta iltakymmeneen ja lisäksi tallialueelle on järjestetty yövartiointi. Ainakaan kahtena viime vuonna ei ole sattunut suuria kommelluksia, vaikka pari hevosta on karannut, ne on saatu nopeasti kiinni, Vehniä kertoo.

Tallimestarin tehtävä on pitää tallialueella huolta siitä, että kaikki noudattavat ohjeita ja käsittelevät hevosia asiallisesti.

– Tässä joutuu olemaan järjestyksenvalvojan roolissa. Olen rakennusinsinööri ja arkityössäni työnjohtaja, joten paimennan töissä miehiä ja vapaa-ajalle hevosia, Vehniä naurahtaa.

Muille kyläkaupassa asioiville hevosten majoittuminen alueella ei aiheuta poikkeusjärjestelyitä. Kilpailuja pääsee katsomaan ilmaiseksi. Vehniä osallistuu myös viikonloppuna 8-vuotiaalla Daniero-ruunallaan metrin luokkiin.

– Tämä kilpailu on erilainen, koska yleisöä on aamusta iltaan. Liikettä, vilinää ja vilskettä riittää.

Tänä viikonloppuna kilpaillaan ponien, suomenhevosten ja lapsiratsastajien suomenmestaruuksista. Aikataulut löytyvät Suomen ratsastajainliiton Kipa-palvelusta.