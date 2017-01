Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää haluaa ampua alas väärän käsityksen, jonka mukaan kaupungintalon tilalle tulee tori, jos rakennus puretaan.

– Oleellinen viesti on se, ettei talon paikalle suurta toriaukkoa jätettäisi, vaan tiivistettäisiin rakentamalla korkeampia rakennuksia. Keskelle toki jäisi näyttävä toriaukiokin. Rakennusoikeutta saataisiin kaavamuutoksilla ainakin tuplasti.

Jos talo puretaan, sen tilalle voidaan rakentaa uutta tilaa toimistotiloiksi kaupungille sekä asuntoja. Mahdollinen on sekin vaihtoehto, että tontti täytetään ihan muilla kuin kaupungin tarvitsemilla toimistotiloilla.

Purkamisen vaihtoehto on saneeraus. Tekninen johtaja Timo Myllymäki kertoo, että joitakin huoneita on otettu pois käytöstä, koska niissä työskennelleet ovat oirehtineet.

– Taloa ja rakenteita on tutkittu moneen kertaan, mutta syytä ei ole löydetty. Olisi helpompi korjata, kun tietäisi, mikä on vialla. Niinkin on muualla käynyt, että oirehtimista on ilmennyt ison saneerauksen jälkeenkin.

Kaupungintalon saneerauksen on arvioitu maksavan 3-4 miljoonaa euroa. Uudisrakentaminen tuplaisi kustannusarvion.

