Ähtärin Vuoden Yrittäjäksi 2016 on valittu Jari Ruha Oy.

Jari Ruha Oy on Mäkikylässä sijaitseva työkalu- ja varaosakauppa, joka kuuluu IKH-ketjuun.

– Pyrkimyksemme on kokonaisvaltainen palvelu niin, että asiakas tulisi autetuksi loppuun saakka. Pienellä paikkakunnalla on tärkeää pitää kiinni jokaisesta asiakkaastaan ja saada hänet tulemaan toistekin, Jari Ruha toteaa.

Asiakkaista iso on urakoitsijoita. Ruha tietää, miten kalliiksi ison koneen seisottaminen metsässä koneurakoitsijalle tulee. Siksi hän on antanut heille apuaan välillä iltaisin ja pyhisinkin. Se on mahdollista, koska Ruhat asuvat liikkeen kanssa samassa kiinteistössä.

Kauppiaana Ruha on toiminut 20 vuotta. Kaupanteko alkoi jo Ruhan Auto- ja Konehuollon aikana, josta myyntipuoli erotettiin Jari Ruha Oy:ksi 2007. Yritystoiminnan hän aloitti maatalouden sivuelinkeinona. Sittemmin sekä maatalous että huoltopuoli ovat saaneet väistyä kaupan tieltä.

Verkkokaupan merkitys kaupalle on Ruhan mukaan vielä pieni mutta koko ajan kasvava.

Yhtiön liikevaihto on viime vuosina pysynyt tasaisesti noin 900 000 eurossa. Vakituisia työntekijöitä liikkeessä on kolme. Kauppiaan puoliso on myös mukana kauppaa tekemässä.

Liiketilaa on käytössä noin 800 neliötä. Joka neliö on kauppiaan mukaan käytössä, mutta tällä hetkellä hänellä ei ole suunnitelmia laajennukseen.

Työ ja vapaa-aika limittyvät yrittäjän arjessa. Kuntoaan Ruha hoitaa kesällä pyöräillen ja talvella hiihtäen. Yrittäjäyhdistyksen toimintaan hän osallistuu aktiivisesti ja on ollut aiemmin sen hallituksen jäsenkin.