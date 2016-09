– Yleisempiä ovat tilanteet, jossa autot, rekat, mopot tai traktorit ajavat tosi kovaa ja läheltä. Noin puolet tiellä liikkujista osaavat ohittaa hevosen fiksusti, puolet taas ei. Vauhtia ei hidasteta, vaikka nostan käden pystyyn ja pyydän hiljentämään, Koski kertoo.

Neste työskentelee ratsastuksenohjaajana Etelä-Pohjanmaan valmennustallilla Alavudella ja hänen oma tallinsa on Taipaleenkylässä, jossa myös Koski käy ratsastamassa. Koskelle sattui erityisen pelottava läheltä piti -tilanne reilu pari viikkoa sitten.

– Olin Kunkku-suomenhevosen kanssa kärryillä maastossa, kun kuulin, että takaa tulee traktori tosi kovaa. Olimme juuri menossa sillan kohdalla, enkä pystynyt menemään reunemmas, etteivät kärry kaadu sillan kaiteen yli. Traktorin perässä olleen lavetin ja kärryjeni väliin jäi puoli metriä. Onneksi minulla oli mukana poikaystäväni, joka piti hevosesta kiinni ja rauhoitteli minua, Koski kertoo.

Tilanne oli niin vaarallinen, että Neste otti yhteyttä poliisiin.

– Aikaisemmin samalla viikolla vaaratilanteen olivat aiheuttaneet myös kaksi henkilöautoa peräkärryn kanssa ja viritetty mopo. Poliisi otti asian vakavasti ja lupasi lisätä valvontaa, Neste kertoo.

Kun autoilija huomaa hevosen, vauhtia tulee hidastaa reilusti ja hyvissä ajoin ennen kohtaamista. Kun hevonen on ohitettu, kiihdyttäminen tulisi tehdä rauhallisesti. Hevonen ohitetaan aina mahdollisimman kaukaa.

– Ei niin, että jarrut lyödään hevosen kohdalla lukkoon, niin että sora lentää päälle ja sitten kiihdytetään taas kaasu pohjassa, Koski sanoo.

– Mitä isompi tai kovempaa ääntä pitävä ajoneuvo, sitä enemmän tulisi hidastaa.

Ratsastaja voi pyytää autoa hidastamaan tai pysähtymään nostamalla kätensä pystyyn. Autoilijan pitää tarkkailla ratsastajan elkeitä.

Neste ja Koski painottavat, että myös ratsastajan tulee käyttäytyä liikenteessä asiallisesti eli hidastaa hevonen käyntiin ja ohjata se mahdollisimman reunaan, kun auto tulee vastaan.

– Tieliikennelaissa sanotaan, että hevoset tulee kohdata varoen. Meillä on lain suoma oikeus liikkua tiellä liikennesääntöjä noudattaen. Se on hankalaa, jos sääntöjen noudattaminen on yksipuoleista, Neste huokaa.