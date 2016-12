Viime kesänä julkaisemallaan 20-vuotisjuhla-albumilla Kiharakolmio soittaa pohjalaista pelimannimusiikkia omaan, ”alavutelaisamerikkalaiseen” tyyliinsä 15 kappaleen verran. Kyytiä saavat niin Konsta Jylhän kuin Wiljami Niittykoskenkin sävellykset. Lisämausteen antaa yhtyeen oma tuotanto, josta vastaavat Antti Paalanen ja Heikki Korkeakoski. Sovitukset ovat koko orkesterin yhteisiä.

Orkesterin nokkamiehelle, musiikin tohtori Antti Paalaselle ehdokkuus osui jo kuudetta kertaa. Hän on ollut ehdokkaana sekä omalla levyllään että eri kokoonpanojen kanssa. Hänestä jo ehdokkuus on noteeraus, joka antaa levylle sisällöllistä painoarvoa.

– Kiharakolmio on lempiprojektini jo senkin takia, että se on ensimmäinen bändini, millä aloitettiin aikanaan Alavuden Speleissä. On mahtavaa, että porukka on pysynyt kasassa, vaikka asumme hajallaan. Yhdessä musisointi on aina yhtä mukavaa, Paalanen kertoo.

Kaverusten vaivaton yhteispeli kuuluu lopputuloksessakin.

– Vaikka teemme musiikkia tosissamme, irrotteluakaan ei unohdeta. Pohjalainen huumori siellä kukkii takana. On hienoa tulla noteeratuksi omaksi tuntemallaan traditiolla, hän jatkaa.

– Rock-henkisyytemme näkyy siinä, että tohdimme muokata vanhojakin kappaleita.

Vuonna 2001 Kiharakolmio valittiin Vuoden Speliyhtyeeksi ja seuraavana vuonna Vuoden kansanmusiikkiyhtyeeksi. Yhtyeen muut albumit ovat: K3 (2001), Epiteetti (2004) ja Perso (2009).