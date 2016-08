Päivän parhaat pisteet saalistivat Pohjanmaan M-sarjan mestari Juhani Ikola ja M50-sarjan kultaa kisannut Tarmo Puoliväli 1142 pisteellään. Ikola oli myös juoksun nopein 18.30 ajalla.

Naisten vauhdikkain oli Pohjanmaan Mirva Kuoppala juostuaan 21.50 ajakseen. Arvioinnissakin tarkin löytyi Pohjanmaalta M60-sarjan mestarin Kalevi Kivipellon erehtyessä vain kaksi metriä.

Päivän parhaista suorituksista vain ammunta meni Pohjanmaan ulkopuolelle, kun M50-sarjassa yhdeksänneksi sijoittunut Satakunnan Asko Majanen kisojen parhaana ampujana paukutti komeasti 99 pistettä. Erityismaininnan ansaitsi kävelysarjan kakkonen Keski-Suomen Reijo Rautiainen, jonka neljän arviomatkan virhe oli yhteensä vain kolme metriä. Kisat olivat samalla Länsipuolen TV-kisan neljäs osakilpa. Viestimestaruutta juhli myös Pohjanmaa joukkueella Ikola Juhani, Seppälä Kari, Pitkäkangas Pirjo-Maria, Kivipelto Kalevi ja Lauttamus Olli.

Mahtava kisapaikka

Länsipuolen metsästysseura on pyrkinyt vuosien kuluessa parantamaan Länsimajan kisapalveluja. Keväällä alueelle rakennettiin kota ja alkuperäinen maja on saanut hieman lisää pituutta sekä sen myötä upeat peseytymistilat saunoineen.

– Tämä saunaidea tuli siitä, kun eräs parkanolaiskisaaja kehui kerran kisapaikkaa maan parhaaksi, mutta sauna- ja pesutiloja maan surkeimmiksi, kertoi Aimo Koivumäki peseytymisen parannuspuuhien lähtöideaksi. Parannusten myötä saatiin hänen mukaansa entisestä pesutilasta pieni toimisto ja myös keittiölle kaivattua lisätilaa.

Mestaruusmitaleja kisaajat pääsivät saalistamaan myös uusin OP:n tarjoamin numerolapuin.

– On hienoa, että Alavudella on tällaisiin kisoihin tarjota kisapaikka ja seuralla on tarpeeksi vapaaehtoisia toimijoita pystyäkseen kisat järjestämään. Osanottajia tuntuu olevan paljon lajissa, jossa suomalaisille rakkaat luonto, metsästys ja ammunta ovat lähellä, totesi uudet numerosarjan seuralle ojentanut pankinjohtaja Jussi Ruuhela.

Länsipuolen metsästysseuran puheenjohtaja Matti Saarimäki kehuikin kisatoimitsijoita riittävän hyvin jokaiseen kisaan.

– Ei tarvitse muuta kuin ilmoittaa kisoista pari kuukautta aiemmin, niin vapaaehtoiset ovat jo kyselemässä mihin tehtävään tarvittaisiin, kehui Matti Saarimäki kylän innokkaita seuraihmisiä.

Päivän kisat menivät hyvin, mutta tutusta alueesta eivät kotipuolen kisaajat juurikaan hyötyneet, vaan mitalit menivät tarkimmin onnistuneille.

Tulokset:

M: 1) Ikola Juhani Po1142 2) Lähteenmäki Mikael V-S 1122 3) Tattinen Mika V-S 1115 4) Tattinen Teemu V-S 1113 5) Kuoppala Markku Po 1089 6) Mäenpää Lasse Sa 1085 7) Tattinen Petri V-S 1067 8) Koivumäki Janne Po 1065 9) Rajala Teemu Po 1047 10) Runnakko Harri Po 1043

M50: 1) Puoliväli Tarmo Po 1142 2) Hilkamo Juha K-S 1118 3) Syrjänen Vesa Po 1106 4) Olkkonen Markku K-S 1104 5) Hakola Antti Po 1103 6) Joensuu Raimo V-S 1098 7) Luoma-Halkola Esa Po 1096 8) Oijennus Asko Po 1078

M60: 1) Kivipelto Kalevi Po 1135 2) Koivumäki Aimo Po 1106 3) Varis Ville K-S 1103 4) Backman Börje Sö 1102 5) Ikola Heikki Po 1096 6) Suuniitty Hannu Sa 1089 7) Lumme Jukka Po 1087 8) Metsälehto Olavi Po 1079 9) Haapa Markku Sa 1069 10) Lakso Esa Po 1068

M70: 1) Tourunen Raimo K-S 1118 2) Anttila Antti Po 1073 3) Kuuppelomäki Pekka Po 1044 4) Finne Osvald Sö 1034 5) Niemensivu Matti Sa 1032 6) Kotka Risto K-S 1022 7) Kleimola Antti Po 1022 8) Reini Veli Po 1021 9) Pirkkalainen Eino K-S 1015 10) Perälä Erkki Po 1015

M80: 1) Kuusisto Reijo Po 906 2) Harjunpää Veli V-S 887 3) Berg Bjarne Sö 878

S13: 1) Heikki Lehtelä Po 1128 2) Heikkinen Aleksi Po 938 3) Mäenpää Eevertti Sa 744

S17: 1) Mäenpää Leevi Sa 1082 2) Pitkäkangas Eve Po 960

S20: 1) Toivonen Ville Sa 1000

N: 1) Lehtelä Suvi Po 1041 2) Kuoppala Mirva Po 1010 3) Pitkäkangas Pirjo-Maria Po 994

N50: 1) Mäkiranta Saila Po 1083 2) Soidinmäki Heli K-S 1074 3) Puoliväli Vuokko Po 1010

N65: 1) Salo Lea Sa 935 2) Tourunen Marja-Leena K-S 866 3) Mätäsniemi Armi Sa 816

Kävely alle 65 v: 1) Leppämäki Timo K-S 1142 2) Rautiainen Reijo K-S 1134 3) Rajasalo Hannu Sa 1128 4) Leskelä Ville Po 1124 5) Peurala Arto Po 1104 6) Valkealahti Marko Po 1082

Kävely yli 65 v: 1) Lehtonen Kauko Sa 1086 2) Peltoniemi Reino Sa 1086 3) Rintala Markku Po 1078 4) Rinta-Hiiro Matti Po 1054 5) Riihiaho Antti Sa 1020 6) Mäkinen Heikki P-H 1018

Viestikilpailu: 1) Pohjanmaa1 1:12:10(Ikola Juhani, Seppälä Kari, Pitkäkangas Pirjo-Maria, Kivipelto Kalevi,Lauttamus Olli) 2) Keski-Suomi 1:18:20 3) Pohjanmaa2 1:20:50(Rajala Teemu, Syrjänen Vesa, Kuoppala Mirva, Puoliväli Tarmo, Hakola Antti) 4) Satakunta 1 1:23:10 5) Satakunta2 1:29:00