Ähtäriläiset Jemina Rissanen ja Milja Vasikkaniemi ovat tuoreita yrittäjiä. Heidän yrityksensä Esteet.fi myy, suunnittelee ja valmistaa puomeja, tolppia ja johteita esteratsastukseen. Poikkeuksellisen yrityksestä tekee se, että Rissanen on vasta 13-vuotias ja Vasikkaniemi 15-vuotias.

– Olemme tehneet estekalustoa jo muutaman vuoden omaan käyttöön. Teimme aluksi ihan yksinkertaisia puulankkuja ja sen jälkeen ryhdyimme tekemään vähän monimutkaisempiakin juttuja. Ajattelimme, että näitähän voisi myydä muillekin, Vasikkaniemi kertoo.

Rissanen ja Vasikkaniemi ovat harrastaneet ratsastusta pienestä pitäen, ja molemmat myös kilpailevat esteratsastuksessa. Rissasen kotona on talli, jossa myös Vasikkaniemen hevonen asustaa.

Puomit valmistetaan valmiiksi sorvatusta ja katkotusta puusta. Nuoret yrittäjät hiovat puomin itse, pohjakäsittelevät sen ja lopulta maalaavat useampaan otteeseen. Työtilat löytyvät Rissasen perheen autotallista. Estetolpat sen sijaan valmistetaan ulkopuolisella yrityksellä alumiinista. Tolpat painavat alle kolme kiloa, joten ne ovat kevyitä kantaa.

Esteet.fi-verkkokauppa saatiin toimintakuntoon elokuun alussa. Jeminan isä on ollut tyttöjen apuna verkkokaupan rakentamisessa, mutta sivuston ulkoasu on yrittäjien itsensä käsialaa. Jeminan vanhemmat Hanna Rissanen ja Juha Salmi ovat yrittäjiä, joten he ovat avustaneet tyttöjä muutoinkin käytännön asioissa. Hanna Rissanen kertoo, että toiminimen perustaminen alaikäiselle oli yllättävän helppoa.

Esteet.fi on jo saanut ensimmäiset tilauksensa ja lisää on luultavasi tiedossa lähiaikoina, sillä tytöillä on messuosasto Tuurissa Miljoona Hevonen -tapahtumassa.

– Tuntuu, että tuotteille on kysyntää. Suomessa on muutama yritys, joka myy puomeja ja tolppia. Näissä firmoissa on pitkät toimitusajat, joten töitä taitaa riittä, Vasikkaniemi sanoo.